HORÓSCOPO DO AMOR DE HOJE: veja qual a PREVISÃO PARA OS SIGNOS NO AMOR NO DIA, TERÇA-FEIRA (07/11)

Escorpião "À noite, a Lua troca figurinha com o Sol e revela que você pode consolidar uma conquista gloriosa na paquera. Os contatinhos vão fervilhar em companhia da galera e seu carisma vai ficar irresistível: pode dar match na primeira troca de olhares com o crush. No romance, a sintonia será de corpo e alma com o xodozinho e os dois têm tudo para fazer festa no colchão".