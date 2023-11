Câncer (21/06 - 22/07) Quer saber de novidade, cancerianjo? Não seja por isso e quem traz é Vênus, que chega com promessas de mais leveza e proteção para o seu lar e sua vida familiar. A estrela da manhã vai deixar o relacionamento com as pessoas queridas e os parentes do jeito que você gosta: repleto de harmonia, cordialidade e carinho. E as coisas só melhoram com as indicações de outros astros, que hoje devem favorecer suas finanças e seus interesses profissionais. Não vai faltar energia mental nem habilidade para se destacar no trabalho, incrementar os ganhos e progredir. No amor, o clima é de chamego e você vai querer ficar juntinho do xodó. Só ligue o radar à noite, quando situações confusas podem rolar nos contatinhos.