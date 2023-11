Capricórnio (22/12 - 20/01) Quintou e suas ambições estão nas alturas, Caprica! Hoje você recebe todo incentivo da Lua, que brilha no ponto mais alto do seu Horóscopo ao lado de Vênus, iluminando seus talentos, habilidades e competências na vida profissional. O período será top para focar na carreira, mostrar pra chefia do que é capaz e se destacar no que faz. As oportunidades de progresso no trabalho são nítidas e devem repercutir em seus ganhos, com promessas de melhorias salariais. Que maravilha, bebê! As relações pessoais também estão muito bem servidas e sua popularidade vai crescer, favorecendo as amizades e os contatinhos. Tá na pixxxta? Pode rolar paquera gostosa e dar match com alguém que encontra sempre. Com o mozão, projetos a dois têm tudo para prosperar.