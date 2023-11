Quer um amor pra já? No começo do mês, as coisas talvez não caminhem na velocidade que o seu signo costuma curtir, já que tende a avaliar e racionalizar mais antes de agir. Porém, depois do dia 8, prepare-se para uma vida social movimentada, poder de seducência nas alturas, vários contatinhos te querendo e dates marcados. Com seu xodozinho, talvez deixe a impulsividade off e mostre seu lado prático e prestativo nos primeiros dias, além de se preocupar em manter tudo na paz.