CÂNCER Preguiça? Nem pensar, caranguejinha! Com a Lua turbinando a sua vitalidade, você já vai acordar ligada no 220 e tudo indica que passará o dia inteiro com a energia nas alturas, pronta para fazer uma porção de coisas no trabalho, em casa e agilizar outros interesses. Seu rendimento no serviço deve ficar acima da média e você vai colocar tudo em ordem em dois palitos. Tanto que pode sobrar tempo para investir em seu bom gosto, dar aquele trato no visual e embelezar tudo à sua volta, inclusive seu cantinho. Na paixão, gratas surpresas estão previstas e um reencontro que vai parecer obra do destino pode mexer fundo com as suas emoções. Na vida a dois, vai curtir muito carinho e chamego com seu amorzinho.