Procenge, pioneira no Porto Digital, ganha livro como homenagem por 50 anos no mercado de tecnologia da informação

Com 51 anos de expertise no mercado de tecnologia da informação, a Procenge ganhou uma homenagem diferenciada através da ótica do escritor Ronaldo Carneiro Leão, que desenvolveu, ano passado, o livro “Pioneiros do Amanhã – 50 Anos de Procenge”, em fase de lançamento, através do site Amazon, com parte da renda em prol do Movimento Pró-Criança (NID - Núcleo de Inclusão Digital), sobre a trajetória da empresa que integra o Porto Digital

A Procenge se destacou por invenções que revolucionaram vários aspectos da economia, como a criação de uma das primeiras versões do sistema brasileiro de pagamentos, que hoje é conhecido como TED (antecessor do PIX) e, até mesmo, para o sistema eleitoral, quando desenvolveu, em parceria com três outras empresas, um sistema de processamento dos mapas de urnas eleitorais na época do voto em papel.



Inicialmente, a ideia de Ronaldo, que atuou por anos em parceria em vários projetos da empresa e hoje é um grande amigo, era apenas relacionar pessoas que o ajudassem a resgatar os acontecimentos passados. “Contudo, na medida em que conversávamos, fui absorvendo ideias e me enriquecendo com o entusiasmo que o CEO, José Cláudio Oliveira tem sobre a instituição. A Procenge participou da formação do Porto Digital desde o início e foi uma das grandes empresas a dar peso ao processo e formar massa crítica. Foi a primeira a fixar-se na região do que viria a ser o Porto Digital."

Ao longo das 110 páginas, o leitor vai passear por vários momentos que marcaram fases da empresa, através de linha do tempo, como o surgimento em 1972, a aquisição do software de gestão ERP Pirâmide, em 1999, o SPB (Sistema de Pagamento Brasileiro) para o Bank Boston, Unibanco e Bradesco, entre outros, também em 1999, a oferta de novos produtos e serviços, em 2011, a expansão comercial, em 2014, e a parceria com a MV Sistemas, em 2020, para operação conjunta no mercado de saúde e outros.

“Li o Romance Rumo a Alpha Centauri e me encantei. Tive vários insights e pensei na possibilidade de desenvolver um livro com Ronaldo. No entanto, foi mais difícil do que imaginava, principalmente diante da vasta coletânea de depoimentos retratando fielmente contextos que já aconteceram e que podem voltar a se repetir em breve, o encontro do passado e do futuro. Essa jornada de mais de cinco décadas tem sido repleta de desafios superados, inovações significativas e parcerias valiosas. Nossa dedicação à excelência e à evolução tecnológica nunca foi tão forte, e estamos ansiosos para continuar a servir e superar novas expectativas”, expressa José Cláudio.

Escritor Ronaldo Carneiro Leão. - Lucas Belmiro/divulgação.

Não o bastante, “Pioneiros do Amanhã – 50 Anos de Procenge” reúne vários depoimentos, entre eles, do atual presidente do Porto Digital, Pierre Lucena. “Quando o nosso parque tecnológico nasceu, já contava com a presença da Procenge como uma das suas três primeiras empresas embarcadas. Bastava essa informação para entendermos a importância dessa empresa para o desenvolvimento do ecossistema de inovação de Pernambuco. O Porto Digital tem orgulho de poder dizer que a Procenge é uma de suas mais destacadas empresas e ter a certeza de que um futuro ainda mais impressionante espera pela instituição logo ali na frente”, destaca Pierre.

Além dele, nomes como o Diretor de Produtos, Bruno Pimentel, o Diretor de Operações, Eduardo Cavalcante, o Conselheiro do Cesar, Fred Arruda, e o amigo e consultor português, Manoel Parreira compartilham desafios ao longo dos últimos anos.

“Sempre gostei de escrever e depois de minha aposentadoria, essa tem sido minha principal atividade. Hoje já tenho 33 livros escritos, principalmente de ficção histórica ou aventuras de ficção científica. Orgulho-me muito de acrescentar mais um exemplar a essa lista, agora sobre os 50 anos da Procenge. Não só de tê-lo escrito, mas de estar envolvido nessa importante e entusiasmante aventura”, conclui Ronaldo Carneiro Leão.

Como adquirir o livro "Pioneiros do Amanhã – 50 Anos de Procenge"?

Disponível no formato digital e impresso, é possível adquirir o livro através da Amazon Prime pelo preço de R$ 19,99, com parte da renda voltada para o Movimento Pró-Criança (NID - Núcleo de Inclusão Digital).