Festival Jardim Digital debate inovação, tecnologia e empreendedorismo com palestrantes nacionais, dias 23 e 24 deste mês, em Belo Jardim

A primeira edição do Jardim Digital, festival de tecnologia, inovação, negócios e marketing digital, desembarca no Agreste, em Belo Jardim, nos dias 23 e 24 deste mês, com a proposta de impulsionar o potencial disruptivo do município e da região, conectando educação e conhecimento com empreendedores, investidores, pesquisadores e a população.

O Festival vai reunir durante dois dias grandes marcas locais e nacionais, referências em inovação e tecnologia, e palestrantes de peso como Silvio Meira, cientista-chefe da tds.company, Fernando Mazzarolo VP de Direct to Consumer no Zé Delivery, Caio Misticone, Gerente de Engajamento e Parcerias para América Latina da Netflix, Spartacus Pedrosa, Diretor Executivo do ITEMM, Francisco Dias, gerente de TI da Moura, Arnaldo Xavier, CEO da Rota do Mar, Camila de Oliveira Boschini, Analista de Produtividade e Inovação da ABDI e Rosário Pompeia, diretora de operações da Lefil

Realizado pela Fundação Bitury, em parceria com o IFPE e com UFRPE, campus Belo Jardim, e com apoio do Porto Digital e do Sebrae, o Jardim Digital tem como conceito O futuro no Agreste e o Agreste do futuro.

“O Agreste já está no futuro produzindo conhecimento, tecnologia, inovação e soluções nos centros acadêmicos e nas empresas. O Jardim Digital surge com o propósito de ser um catalisador desse ambiente de inovação, de tecnologia, da economia criativa e do conhecimento acadêmico em efervescência em Belo Jardim e na região”, afirmou José Ferreira, diretor de conteúdo do Jardim Digital. Ferreira destacou, ainda, a importância de conectar esse ambiente com quem pensa e produz tecnologia e inovação em Pernambuco, no Brasil e no mundo

Belo Jardim é o 10 maior PIB per capita de Pernambuco, sedia a Baterias Moura, referência no ramo de acumuladores e líder na América do Sul, e o Instituto de Tecnologia Mororó Moura (ITEMM), único no Brasil voltado exclusivamente para pesquisas relacionadas à eletrificação veicular e ao armazenamento de energia. O município abriga os campi do IFPE e da UFRPE, ambos com diversos cursos na área de tecnologia e inovação da região, como engenharia de software, sistemas da informação, Engenharia da Computação, automação industrial, autarquia de educação, faculdades privadas e instituições de formação como Senac e Senai. No Agreste, municípios como Caruaru, Pesqueira e Garanhuns estão produzindo pesquisa, tecnologia e inovação e o polo de confecção tem investido em tecnologia e inovação.

“O Jardim Digital entrará para o calendário da região e com muito sucesso. Belo Jardim e o Agreste tem um forte polo industrial, vem se consolidando na educação técnica e superior, e precisava dessa vitrine de integração e divulgação”, comemora o coordenador do curso de Engenharia de Software, João Almeida, um dos organizadores do Festival. Com uma extensa programação, o Jardim Digital trabalhará com três eixos principais – inovação, negócios e marketing - e trilhas de conhecimento como tecnologia, empreendedorismo, comunicação e marketing, educação, economia criativa e cultura.

As inscrições são gratuitas e o Festival é voltado para estudantes (secundaristas, ensino técnico e universitários), profissionais da economia criativa, empreendedores, startup, investidores e gestores públicos e privados.

A programação conta com diversas atividades como palestras, painéis, oficinas, Hackthon ABDI, exposições de projetos de tecnologia e inovação dos institutos e universidades públicas da região, espaços temáticos, de robótica e de games. Realizado pela Fundação Bitury, entidade sem fins lucrativos, em parceria com o IFPE e a UFRPE (UABJ), o Jardim Digita tem apoio do Porto Digital e do Sebrae e patrocínio de marcas como a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) e NIC.BR, da Fiepe, da Moura, da Zé Delivery, da Copergas, do Senac e Adepe.