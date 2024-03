SXSW 2024: tudo que chamou-se mais atenção no maior evento de inovação e tecnologia do planeta

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Sabe aquela sensação após a tempestade? Em que se avalia o que foi perdido e planeja-se ações de prevenção? Essa foi o sentimento do South by Southwest deste ano. Depois da avalanche avassaladora, chamada IA generativa, que abalou todo e tudo em 2023, esta edição foi menos disruptiva, porém sempre assertiva.

Claro que a IA teve protagonismo, mas, desta vez, sem a histeria apocalíptica com possibilidades, inclusive, de exterminação do planeta e da raça humana. Agora, as discussões focaram em mais da parte ética, filosófica, aplicabilidade e democratização



Jon Maeda, chefe de design da Microsoft e responsável pelo Chat GPT, destacou a integração da IA na rotina diária, visando uma maior eficiência e produtividade, sem a necessidade de temor. Em uma coletiva exclusiva, Maeda apresentou um novo projeto focado em reforçar a segurança cibernética, indicando a transição para uma fase mais madura e construtiva no desenvolvimento da IA.

Amy Webb

O SXSW também foi palco para a renomada futuróloga Amy Webb, que divulgou seu aguardado relatório de tendências tecnológicas para 2024. O documento prevê avanços significativos em campos como Inteligência Artificial, Web3, o Metaverso, Bioengenharia, e Energia & Clima, destacando um superciclo de inovação e demanda que promete remodelar diversos aspectos da vida cotidiana e das relações globais.

Paralelamente, Elizabeth Branson-Boudreau, seguindo um raciocínio similar ao do MIT Academic Review, apontou para dez tecnologias emergentes, incluindo IA em diversos setores, energia solar avançada, e novidades em saúde, como tratamentos genéticos revolucionários e estratégias de combate à obesidade.

O evento ainda explorou mudanças significativas nos padrões de consumo e demográficos, destacando a emergência de novos arranjos familiares, como comunidades de mães solteiras, e a atenção crescente à geração Alpha (crianças de zero a dez anos), que já exerce influência notável sobre decisões de consumo em áreas como alimentação, viagens e finanças.

Marketing

No âmbito do marketing, a redefinição do tradicional funil de vendas chamou atenção, com uma ênfase na importância da experiência pós-compra e na construção de um relacionamento duradouro entre consumidores e marcas. Estratégias focadas em algoritmos, conteúdo relevante e interações significativas foram discutidas como essenciais para engajar e fidelizar clientes.

O debate sobre questões de gênero também ganhou destaque, com Meghan Markle e Brooke Shields abordando a necessidade de superar padrões culturais prejudiciais e promover uma mudança positiva nas representações e experiências femininas.

Negociação

Em termos de negociação e diplomacia, o renomado especialista William Ury compartilhou insights valiosos sobre como abordar conflitos de maneira eficaz, ressaltando a importância da empatia, da construção de pontes e da disposição para encontrar soluções mutuamente benéficas.

O SXSW deste ano refletiu um amadurecimento nas discussões sobre tecnologia e sociedade, enfatizando a necessidade de abordagens éticas, inclusivas e humanizadas frente aos desafios e oportunidades apresentados pela inovação tecnológica.