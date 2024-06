SENAI e Google Cloud lançam plataforma de IA para melhorar empregabilidade de jovens brasileiros

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Projeto utiliza IA para mapear competências e recomendar formações personalizadas, aumentando as chances de os jovens conseguirem empregos

SÃO PAULO - Durante o evento Google for Brasil, nesta terça-feira (11), o Google Cloud e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) anunciaram uma parceria para o desenvolvimento da Central de Carreiras e Empregabilidade.

Esta plataforma, que utilizará a inteligência artificial generativa do Google Cloud, tem como objetivo principal aumentar a taxa de empregabilidade de jovens no Brasil e melhorar a qualificação técnica dos trabalhadores da indústria.

A nova plataforma permitirá que estudantes e profissionais em busca de emprego façam upload de seus currículos, ou utilizem informações de perfis em redes sociais profissionais como o LinkedIn. Além disso, os candidatos poderão enviar áudios descrevendo suas experiências profissionais.

Com essas informações, a IA generativa do Google Cloud fará uma avaliação detalhada das habilidades do candidato, identificando pontos fortes e lacunas a serem preenchidas.

Com base nessa análise, a plataforma oferecerá recomendações personalizadas de cursos e formações do próprio SENAI, que poderão ser realizadas tanto online quanto em suas instalações físicas.

"A Central de Carreiras e Empregabilidade vai possibilitar aos estudantes de todo o país identificarem gaps de competências para a carreira que desejam seguir e para as quais há oportunidades de trabalho", afirmou Gustavo Leal, diretor-geral do SENAI. "O objetivo é preparar o jovem para o mercado de trabalho e oferecer à indústria profissionais mais qualificados."

O projeto, que faz parte de um convênio de cinco anos entre o SENAI, o SESI e o Google Cloud, estará aberto a todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país com mais de 14 anos. Jovens participantes dos programas de Aprendizagem, ou Jovem Aprendiz, terão acesso exclusivo a essa ferramenta.

Além de beneficiar os candidatos, a Central de Carreiras e Empregabilidade também será uma ferramenta valiosa para os gestores do SENAI, permitindo a análise detalhada de dados sobre candidaturas, cursos realizados, e necessidades de competências em diferentes regiões do país.

O Google Cloud tem investido em projetos semelhantes para diversas organizações no Brasil, como a Sami, Neomed, Dasa e Hemominas, utilizando IA para melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços oferecidos.

O chefe do Google Cloud no Brasil, Ricardo Fernandes, destacou a importância da tecnologia na transformação digital das organizações:

"A nuvem é a tecnologia capaz de oferecer uma enorme capacidade computacional para habilitar os modelos de IA. E nós, do Google Cloud, usamos o que há de mais moderno em hardware, modelos e segurança para construir uma base de dados sólida e tornar a IA acessível a todos."

"Dessa forma, estamos auxiliando organizações de todos os tamanhos e setores a impulsionar a próxima era da inovação e transformar as promessas da IA em realidade", finalizou.