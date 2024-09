De volta a Pernambuco após 9 anos, Campus Party Nordeste recebeu mais de 65 mil visitantes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A edição de 2024 da Campus Party Nordeste recebeu mais de 65 mil visitantes durante os cinco dias de programação na Arena de Pernambuco. O festival voltou ao Estado após um período de nove anos e contou com diversas discussões sobre tecnologia, disrupção, empreendedorismo, entre outros.

Entre os destaques da programação esteve o 2º Fórum do Marco Regulatório de Inteligência Artificial, que debateu o uso e a regulamentação dessa nova tecnologia, com a participação da sociedade civil, academia, empresários e políticos.

Na Área Open, aberta e gratuita para todo o público, as atrações principais foram o Printer Chef, campeonato gastronômico com pratos feitos com ingredientes feitos em impressora 3D, a Arena de Robôs Robocore, com workshops e batalhas, e a Arena de Drones Petrobras, que teve workshops e montagem de drones.

A Arena, área paga da CPNordeste, reuniu 12 mil campuseiros, dos quais 2 mil estiveram acampados em barracas. Eles puderam participar de mais de 500 palestras e atividades, em nove palcos e três espaços temáticos.

Nomes como Esther Paniágua, Don e Alex Tapscott, Marcelo Tas, Felipe Castanhari, Peter Jordan, Gustavo Guanabara, Giulia Bordigion estiveram na programação.

O evento contou ainda com quatro hackatons, Maratona de Negócios, espaços de games, oficinas para crianças, entre outros.

"Desde 2015, quando realizamos nossa última edição completa aqui, até então a única fora do estado de São Paulo, já tínhamos plena consciência do protagonismo digital do estado de Pernambuco. Hoje, nove anos depois, nos deparamos com uma gama de comunidades consolidadas e projetos inovadores de empreendedorismo digital sem precedentes, o que mais do que reafirma aquela percepção”, enalteceu o CEO da Campus Party Brasil, Tonico Novaes.

Investimento do Governo de Pernambuco

Do total do público que passou pelo festival, cinco mil estudantes de escolas estaduais de Pernambuco participaram do evento, com o apoio das secretarias de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e a de Educação e Esportes.

“Para Pernambuco, que tem a sementinha da ciência e tecnologia plantada na mente de muitos jovens e muitas crianças, estamos muito felizes. O balanço é extremamente positivo”, destacou a titular da Secti, Mauricelia Montenegro.

A gestão estadual investiu R$ 7,5 milhões na Campus Party Nordeste. A participação das secretarias incluiu palestras, comissão julgadora do hackathon, atividades de interação com o público, entre outros.

A Secti-PE disponibilizou ainda um espaço interativo para acolher os visitantes: um lounge de 150 m², com jogos de mesa e videogame com realidade virtual, puffs e estações para carregar celulares, entre outros.

“A gente faz um balanço muito importante e encerramos com a certeza de que, junto com a Campus Party, nós conseguimos reposicionar Pernambuco na discussão de inovação no Nordeste e no País”, destacou o secretário executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação, Kenys Bonatti.