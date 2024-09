iPhone 16 é lançado com IA e chips em 4 versões: Confira os preços e novidades

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nova geração da Apple promete inovações em câmera, áudio, design e desempenho, com foco em inteligência artificial e personalização

A Apple apresentou oficialmente o tão esperado iPhone 16 nesta segunda-feira (9) durante o evento "It's Glowtime".

Além do modelo básico, a nova linha conta com o iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, todos trazendo inovações poderosas, como a nova Apple Intelligence (IA), um sistema de Inteligência Artificial da Apple, e os processadores A18, que garantem ainda mais desempenho.

O iPhone 16 Pro e o Pro Max vêm com o chip A18 Pro, garantindo ainda mais potência.

Além dos smartphones, a Apple também anunciou o Apple Watch Series 10, uma nova cor para o Apple Watch Ultra 2 e os AirPods 4.

Design renovado e novas cores

Imagem ilustrativa dos modelos Iphone 16, da marca Apple - Divulgação Apple

Os novos iPhones trazem um visual que lembra gerações anteriores, mas com um toque moderno.

Os modelos mais básicos vêm nas cores ultramarino (azul), verde-acinzentado, rosa, branco e preto, enquanto as versões Pro estão disponíveis em titânio, como deserto, preto, prata e branco.

O design minimalista foi elogiado por resgatar a estética clássica da Apple, mas sem deixar de lado as inovações tecnológicas.

Preços e disponibilidade

Imagem ilustrativa dos modelos Iphone 16 Pro, da marca Apple - Divulgação Apple

Apesar de ainda não ter sido divulgada a data de lançamento no Brasil, os preços dos novos iPhones já aparecem na loja oficial da Apple. Confira:

iPhone 16: a partir de R$ 7.799

a partir de R$ 7.799 iPhone 16 Plus: a partir de R$ 9.499

a partir de R$ 9.499 iPhone 16 Pro: a partir de R$ 10.299 (versão com 128 GB)

a partir de R$ 10.299 (versão com 128 GB) iPhone 16 Pro Max: a partir de R$ 12.499 (com 256 GB)

Inovações nas câmeras e IA avançada

Os novos modelos iPhone 16 se destacam não só pelo desempenho, mas também pelas câmeras de última geração.

Com o sistema de câmera Fusion de 48 MP, os usuários poderão capturar imagens de alta resolução com um nível de detalhamento impressionante, além de ter a possibilidade de usar o zoom óptico de 2x, garantindo uma qualidade superior mesmo à distância.

A câmera ultra-angular permite fotos macro e capturas em planos abertos com extrema precisão, sendo capaz de aproveitar até 2,6 vezes mais luz, ideal para fotos em ambientes com baixa iluminação.

Outro destaque é a Apple Intelligence, a nova IA que facilita o acesso a ferramentas e recursos, como ajustes de exposição, profundidade de campo e alternância entre lentes, tudo com simples gestos na lateral do aparelho.

Essa tecnologia promete transformar a experiência de fotografia e filmagem.

Gravação de vídeos em 4K Dolby Vision

Nos modelos Pro, os vídeos agora podem ser gravados em 4K Dolby Vision a 120 quadros por segundo, a mais alta resolução e taxa de quadros em um smartphone até hoje.

Graças ao chip A18 Pro e à câmera Fusion de 48 MP, a qualidade de imagem e som nos vídeos é extraordinária.

Além disso, o iPhone 16 Pro permite ajustes na velocidade de reprodução após a gravação, seja no modo normal ou em câmera lenta, com opções de edição diretamente no app Fotos.

Outro recurso interessante é o Áudio Espacial, que torna as gravações mais imersivas.

Isso, junto com a redução de ruído de vento, garante gravações nítidas, mesmo em ambientes externos.