Twitter / X voltou? Usuários relatam que a rede social está funcionando, nesta quarta-feira (18)

O aplicativo X, antigo Twitter, do bilionário Elon Musk, voltou a funcionar para alguns usuários no Brasil na manhã desta quarta-feira, (18)

Na manhã desta quarta-feira, (18), diversos usuários comemoraram que a rede social Twitter / X voltou a funcionar normalmente.

A rede social estava fora do ar por ter descumprido ordens de apresentar um representante legal no Brasil, dadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em agosto.

Após o pagamento de R$ 18 milhões em multas no dia 12 deste mês, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), havia liberado as contas bancárias da rede social X e da Starlink, ambas empresas do bilionário Elon Musk.

ENTENDA POR QUE O TWITTER / X VOLTOU:

A Anatel mantém a fiscalização a respeito da ordem de bloqueio. O resultado desse acompanhamento é reportado diretamente ao STF.

Nota-se que em computadores o site do X não está funcionando.

A multa que o X devia ao Brasil foi paga recentemente após o governo confiscar, via decisão judicial, R$ 18,35 milhões da Starlink, outra empresa de Elon Musk.

Desde que Musk assumiu, postagens com conteúdo extremista e discurso de ódio aumentaram e geraram uma série de investigações/multas por parte de Moares.

Compra da rede social

Em abril de 2022, o bilionário Elon Musk se ofereceu para comprar o Twitter, Inc. (mudando o nome da empresa para X), pela bagatela de 43 bilhões de dólares.

Ele já era acionista da empresa e possuia 9,1% das ações por 2,64 bilhões de dólares e tornou-se o seu maior acionista, na época.

*Matéria em atualização