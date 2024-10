Porto Digital recebe investimento de R$ 8 milhões para criação de laboratório IA

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Porto Digital do Recife, principal distrito de inovação da América Latina, vai receber um investimento de R$ 8 milhões, do Governo Federal, para abrir um laboratório focado em inteligência artificial (IA).

A parceria, que está sendo feita entre a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) e o parque tecnológico, tem como meta a arrecadação de R$21,7 milhões até 2029.

O laboratório vai atuar em quatro linhas de ação principais:

Prospecção de projetos de inovação em IA;

Execução de projetos de inovação de IA;

Aceleração e incubação de soluções de IA;

Além da promoção de cultura, conhecimento e comunidade de IA no governo.

Ainda segundo o poder executivo, o Laboratório de Inovação em projetos e produtos de Inteligência Artificial (LIIA) vai oferecer plataformas de IA e sandboxes regulatórios, permitindo testes seguros e controlados.

Comunidade de IA

O projeto busca promover, ainda, uma comunidade ativa de IA, com eventos, redes de colaboração e capacitação contínua, assegurando que a inovação se integre ao setor público de forma eficiente e impactante.

Para o presidente do Porto Digital, Pierre Lucena, essa colaboração será um marco na implementação de soluções intensivas em IA para o setor público.

“Essa ação conjunta do maior distrito de inovação brasileiro e o Governo Federal vai no encontro da implementação em larga escala de soluções intensivas para melhoria dos serviços prestados ao cidadão nos mais variados contextos”, afirmou.

A parceria surge no contexto do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA), estratégia para transformar o país em referência mundial em inovação e eficiência no uso da inteligência artificial, especialmente no setor público.

“A IA representa uma ferramenta estratégica na inovação da gestão governamental. Com capacidade de automatizar processos, analisar dados complexos e gerar insights, as IAs facilitam a tomada de decisões informadas e eficientes, além de oferecer soluções inovadoras para enfrentar desafios sociais, econômicos e ambientais”, comenta Patrícia Baldez, coordenadora-geral do LIIA.

A meta é captar R$21,7 milhões até 2029, com foco em parcerias público-privadas que impulsionem o laboratório e renda o desenvolvimento e a implementação de cerca de 50 projetos de IA até 2029.