Recife sedia o maior evento de tecnologia de Pernambuco

A programação envolve conteúdos essenciais da área e networking com os mais influentes líderes de tecnologia, além da apresentação de cases de sucesso

Na quinta-feira (28), o Recife será palco do maior evento de tecnologia do estado de Pernambuco.

O 2º Talk & Show da Sociedade dos Usuários de Tecnologia de Pernambuco (SUCESU PE) reunirá os mais influentes líderes de tecnologia do mercado para falar diversos temas, como:

Inovação e tendências;

Crimes cibernéticos;

Mulheres na liderança;

Infância hiperconectada; e muito mais.

O evento acontecerá no dia 28 de novembro, no Recife Expo Center, no Cais Santa Rita, bairro de São José, das 8h às 21h.

Conforme destacou o presidente da SUCESU PE, Cláudio Alcoforado, será "um dia inteiro de conteúdo e networking com os mais influentes líderes de tecnologia e apresentação de cases por experts no assunto".

Além disso, haverá um momento de descontração e confraternização com um show de Bon Jovi Experience e coquetel.

Programação de ponta

O evento conta com quatro trilhas de apresentações:

Gestão e Estratégia de Tecnologia , On Premise x Cloud, Cases de Inovação; Mulheres na Liderança e Life Long Learning; Aplicações, Data Driven, IA, Cybercrimes; e Cin UFPE da Fundação à Inovação e debate sobre o livro Geração Ansiosa : "Como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais".

Já entre os palestrantes estão o presidente da Emprel - Bernardo d’Almeida; o secretário executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo de Pernambuco - Kenys Maziero; o Professor titular do CIn da UFPE - Paulo Cunha, o líder do ITXPRO - Roberto Arteiro; e a fundadora de TIE Leadership, Philippa White.

O evento

O Trend Talk & Show é um evento exclusivo para líderes de tecnologia, incluindo diretores, gerentes, tomadores de decisão de compras tecnológicas (CFO, CEO, CIO), líderes de inovação e transformação digital, dos setores público e privado.

O convite foi enviado a um público selecionado formado pelos associados da Sucesu PE, patrocinadores e convidados especiais.

Ingressos

As empresas fornecedoras de tecnologia interessadas em participar podem adquirir o ingresso no Sympla, por R$2 mil. Para maiores informações, o contato disponível é por meio do (81) 97901-8276.