Oficinas gratuitas de audiovisual para jovens em Paulista; confira como se inscrever

Com a proposta de ensinar jovens de 14 a 18 anos a produzir cinema e audiovisual, o projeto Trela está com inscrições abertas para oficinas gratuitas no IFPE Paulista.

As inscrições vão até o dia 29 de janeiro, através do link na bio do instagram @trelaaudiovisual ou pelo formulários. Não é necessário ter formação prévia para se inscrever.



As aulas acontecerão dos dias 03 a 07 de fevereiro, sempre à tarde. Ao longo das 28h de jornada, os participantes vão vivenciar dinâmicas práticas e teóricas, orientadas por professoras cineastas, e passarão por todas as etapas de criação de vídeo, do roteiro e gravação até a edição. A atividade garante certificado.

Na conclusão do curso, os alunos vão produzir um curta-metragem sob orientação dos professores. Até hoje, o Trela Audiovisual formou mais de 100 alunos tendo, inclusive, ex-alunos do curso premiados em festivais de cinema, como o Cine PE.

O Trela Audiovisual é voltado para apenas para jovens de escolas públicas e privadas e a iniciativa é apoiada pela Lei Paulo Gustavo - Paulista.