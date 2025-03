TikTok reforça controle parental sobre o tempo de menores na plataforma

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A rede social TikTok, de propriedade do grupo chinês ByteDance, anunciou que permitirá aos pais na União Europeia limitarem o tempo que os adolescentes passam no aplicativo, na última terça-feira (11).

Esta nova funcionalidade oferece aos pais a possibilidade de impor um intervalo ou limite de tempo diário aos filhos adolescentes diretamente de suas contas, através do modo chamado "conexão familiar".

A neuropsicóloga e especialista em intervenções clínicas na infância e adolescência, Giedra Marinho, falou sobre a importância da nova diretriz para a redução do uso de telas de menores.

"Essa determinação no TikTok deveria se espalhar para o mundo inteiro. Eu lido com crianças pequenas, autistas e não autistas e a família simplesmente não consegue gerenciar as crises da criança, não consegue gerenciar o tédio da criança" explicou a psicóloga, Giedra, especialista em análise do comportamento aplicada (aba) e mestre em educação para o ensino e saúde.

Nova Função

A nova função da rede de entretenimento tem semelhança com o Instagram, seu concorrente da americana Meta, oferece há vários meses, esta função "tempo de tela", que bloqueia temporariamente o acesso ao aplicativo para adolescentes de 13 a 17 anos, não pode ser desativada, a menos que a decisão seja tomada por um adulto.

Nas próximas semanas, o aplicativo, que afirma ter mais de 175 milhões de usuários mensais na UE, também permitirá que os pais vejam quem seus filhos adolescentes seguem no TikTok, quem os segue de volta, além das contas que eles bloquearam.

A rede social também lançará o recurso "Meditação" para menores de 16 anos. A partir das 22h, o aplicativo será interrompido para oferecer exercícios de relaxamento acompanhados de música suave, que poderão ser desativados.

Na França, onde o TikTok tem mais de 25 milhões de usuários mensais, a Assembleia Nacional deve decidir esta semana se cria uma comissão para investigar os efeitos psicológicos do aplicativo em menores.

O grupo ressalta que emprega mais de 500 moderadores de língua francesa e mais de 6.000 em outros idiomas europeus. "É mais do que todas as outras plataformas juntas", disse um porta-voz do TikTok em uma reunião com jornalistas em Paris.

Ele também indicou que, entre julho e setembro de 2024, a moderação na plataforma permitiu a eliminação de mais de 24 milhões de contas em todo o mundo suspeitas de serem gerenciadas por menores de 13 anos, idade mínima para usar o aplicativo.

Além disso, mais de 95% do conteúdo removido pela moderação é excluído em 24 horas, e quase 90% dos vídeos são excluídos antes de qualquer visualização, observou o TikTok.

Uso excessivo de telas



Imagem de criança usando celular. Especialista comenta nova medida do Tik Tok e os prejuízos que uso excessivo de telas podem causar a crianças e adolescentes - Tima Miroshnichenko

A medida não alcança o Brasil, mas Giedra Marinho, especialista em Aba, explica que o uso excessivo pode gerar danos ao desenvolvimento das crianças e adolescentes que consomem sem fiscalização.

"É importante falar que o uso adequado de tela...o uso de computador, o uso de jogos, quando feito adequado, é até uma estimulação cognitiva. Estimula alguns processos e funções psicológicas superiores como atenção, concentração, memória. Então o uso adequado pode ser de grande valia", explica Giedra, sobre o uso das telas.

A neuropsicóloga também explica que existe uma Classificação Internacional de Doenças (Cid) para aqueles que fazem uso excessivo de telas.

"A nomofobia é uma doença, a gente chama até de síndrome da dependência tecnológica que é o excesso de tela. A gente tem criança, adolescente e adultos que estão viciados na tela" explica Giedra.

A psicóloga explicou também que é possível notar o comportamento de uma criança que não tem relação saudável com as telas "A criança se isola, ela deixa de participar de interações sociais, interações com amigos, interações com escola para passar 4, 5, 6, às vezes até mais horas, diante de uma tela.

Isso piora quando não tem uma supervisão de um adulto, porque entra em canais, em lugares da internet que a gente sabe que tem todo tipo de situação, todo tipo de possibilidades que não são interessantes, né? Assim, negativas, de cunhados até sexuais e tal".

Idade adequada e recomendações

Uso de internet por crianças entre 6 e 8 anos dobrou na última década - Isac Nóbrega / PR

Em entrevista ao JC, a especialista em Aba, Giedra Marinho, deu algumas recomendações sobre o tempo de uso:

Até 2 anos de idade evitar a exposição à tela: "Então, até 2 anos o ideal é que não se deixa a criança em exposição à tela. Porque o cérebro da criança ainda tá em formação, ainda tem muita estrutura que tá sendo amadurecida, toda cognição, emoção".

"Então, até 2 anos o ideal é que não se deixa a criança em exposição à tela. Porque o cérebro da criança ainda tá em formação, ainda tem muita estrutura que tá sendo amadurecida, toda cognição, emoção". Entre 2 e 5 anos, o ideal é até 1 hora de tela , mas sempre com supervisão de adulto.

, mas sempre com supervisão de adulto. De 6 a 10 anos, pode ser até 2 horas de tela com supervisão de adulto. "O ideal é que seja até espaçados esse momento de 30 em 30 minutos, 40 tem 40 minutos, de hora em hora, dependendo de cada família".

com supervisão de adulto. "O ideal é que seja até espaçados esse momento de 30 em 30 minutos, 40 tem 40 minutos, de hora em hora, dependendo de cada família". De 11 a 18 anos, o ideal seria até 3 horas de tela: "E aí, as pessoas podem fazer até pequenos acordos com relação a isso. "Você tem a tela se você fizer as tarefas de casa, se você arrumar seu quarto, se você fizer as tarefas, você tem que fazer. Então, fazer pequenos acordos para que essa tela seja dada, principalmente pros adolescentes, que é uma faixa etária que é mais difícil o controle".

