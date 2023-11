Perda de peso Algumas pessoas acreditam que o suco de chuchu com limão pode ser útil para a perda de peso, devido ao baixo teor calórico do chuchu e à presença de vitamina C no limão. No entanto, a perda de peso saudável envolve uma dieta equilibrada e atividade física regular, e o suco em si não é uma solução mágica para a perda de peso.