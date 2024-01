6. Chá preto: Além de ser uma excelente fonte de energia, o chá preto auxilia no controle do apetite. Sua presença de cafeína proporciona um impulso energético, enquanto os polifenóis ajudam na regulação da glicose, contribuindo para a manutenção de níveis saudáveis de açúcar no sangue. Uma xícara de chá preto pode ser o impulso necessário para resistir aos desejos e alcançar seus objetivos de emagrecimento.