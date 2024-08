5 exercícios essenciais para ganhar massa muscular nos braços

1. Rosca direta com halteres A rosca direta é fundamental para fortalecer os bíceps. Fique em pé, com os pés afastados na largura dos ombros, e segure os halteres com as palmas das mãos voltadas para frente. Flexione os cotovelos, levando os pesos em direção aos ombros. Mantenha o tronco estável e evite movimentar os ombros.