Flexão de braço As flexões de braço são perfeitas para fortalecer a parte superior do corpo, incluindo peitoral, tríceps e ombros. Apoie as palmas das mãos no chão, alinhe os ombros com as mãos, e faça uma flexão de braço, abaixando o corpo até quase tocar o chão antes de empurrar para cima novamente.