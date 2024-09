6 tipos de agachamento para fortalecer as pernas

Agachamento sumô O agachamento sumô foca mais nos músculos internos das coxas e glúteos. Para realizá-lo: Fique em pé com os pés mais afastados que a largura dos ombros e os dedos apontando para fora. Agache-se, empurrando os quadris para trás e mantendo os joelhos alinhados com os pés. Desça até que as coxas fiquem paralelas ao chão. Retorne à posição inicial, empurrando com os calcanhares.