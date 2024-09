Tríceps francês com halteres Sente-se em um banco com encosto e segure um halter com as duas mãos. Estenda os braços acima da cabeça com os cotovelos levemente flexionados. Flexione os cotovelos, descendo o halter atrás da cabeça. Retorne à posição inicial, estendendo os cotovelos e contraindo o tríceps.