Eduardo Batista é eleito presidente da Câmara e assume prefeitura de Goiana interinamente

Após o indeferimento da candidatura do prefeito eleito Eduardo Honório, o TRE ainda não definiu a data da eleição suplementar em Goiana

No município de Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, o vereador Eduardo Batista (Avante) tomou posse como prefeito interino. Ele foi eleito presidente da Câmara Municipal nesta quarta-feira (1º) e, de forma temporária, assumirá a gestão do Executivo até a realização de uma eleição suplementar.

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE), que em 5 de dezembro indeferiu por unanimidade o registro do então candidato Eduardo Honório Carneiro (União), reeleito prefeito de Goiana, ainda não definiu a data para a nova eleição.

Eduardo Honório, vice-prefeito entre 2016 e 2020, assumiu diversas vezes a prefeitura devido ao afastamento do titular por problemas de saúde. Posteriormente, foi eleito prefeito para o mandato de 2020-2024 e reeleito no primeiro turno das eleições deste ano, com 41.605 votos válidos (78,16%).

Entretanto, no entendimento do ministro Antonio Carlos Ferreira, relator do processo, essa situação configura uma reeleição para o terceiro mandato consecutivo, o que é vedado pelo artigo 14 da Constituição Federal.

Interesses do povo

Em seu discurso de posse, o vereador Eduardo Batista destacou a necessidade de união, afirmando que os interesses da população de Goiana devem estar "acima de qualquer questão de ordem política ou pessoal".

"Por isso, conclamo a todos neste momento para que façamos a construção de uma grande união por nossa cidade, para que o momento que está por vir seja de mais conquistas e realizações para o povo goianense", declarou o parlamentar. Eduardo Batista foi eleito presidente da Câmara Municipal com 13 dos 17 votos, enquanto quatro foram nulos.

Natural de Goiana, Eduardo Batista, 65 anos, é casado e possui ensino médio completo. Já disputou cinco eleições para vereador em Goiana, o que resultou no exercício de dois mandatos, nos anos de 2020 e 2024. Ele também assumiu o cargo de presidente da Câmara Municipal durante o período de 2021 a 2024.