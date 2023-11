NBA: Conheça Gui Santos, jogador do Golden State Warriors e único brasileiro atuando na NBA 2023/24

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Escolhido do Warriors no Draft 2022 assinou contrato de três temporadas com a franquia nesta segunda-feira (06).

Foi confirmado nesta terça-feira (07/11) um novo contrato assinado pelo Golden State Warriors com o ala brasileiro Gui Santos, escolhido pelo time no Draft 2022. Detalhes mais aprofundados não foram divulgados, fontes da ESPN afirmam que o vínculo estabelecido no contrato tem duração de três anos.

Guilherme Carvalho dos Santos, chamado popularmente de Gui Santos, é jogador de 21 anos natural de Brasília e atua na posição de ala-pivô. Com 15 anos, começou sua carreira no clube mineiro Minas e foi se profissionalizando na equipe adulta, participando de competições como Novo Basquete Brasil (NBB), a Basketball Champions League Americas (BCLA) e conquistando o título de campeão na Super 8 em 2022.

Escolhido pelo Golden State Warriors, franquia sete vezes campeã da NBA, Gui foi a 55ª escolha no Draft 2022, evento anual de recrutamento de jovens talentos. Atuou na G League e Summer League em 2022/2023, mas não chegou à temporada regular passada.

GUI SANTOS VAI JOGAR COM STEPHEN CURRY?

Até então, Gui continua atuando pelo Santa Cruz Warriors na G League como parte de seu desenvolvimento. Porém, ele fica à disposição do técnico Steve Kerr a partir da próxima semana. Ou seja, existem chances de vermos o único representante brasileiro na maior liga de basquete sendo chamado para o elenco principal do Golden, atuando lado a lado com os astros Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green.

O próximo jogo do Golden State Warriors pela temporada regular NBA 2023/24 acontece neste sábado (11/11), tendo como adversário o Cleveland Cavaliers. O confronto acontece às 22h30, horário de Brasília, no Chase Center, São Francisco, Califórnia.

