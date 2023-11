STU Recife movimenta a cidade a partir desta sexta-feira (10); Veja programação completa e ingressos gratuitos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Recife recebe pela segunda vez o STU (Skate Total Urbe), circuito nacional de skate e referência internacional no cenário. Com a presença de grandes nomes das modalidades park e street, o evento acontece nas pistas da Rua da Aurora a partir desta sexta-feira (10/11), reunindo atletas e simpatizantes do esporte. As disputas vão até domingo (12/11), indo das eliminatórias até a grande final.

Além da competição, o STU conta com programação recheada de boa música por apresentações artísticas diversas. O melhor de tudo: os ingressos são totalmente gratuitos, para movimentar e incentivar a cena do skate pernambucano ao máximo. Para garantir a sua entrada, basta retirar os ingressos dos dias desejados pela plataforma Sympla.

Os próprios participantes veem na atitude do evento a possibilidade do crescimento do esporte nas próximas gerações. Luigi Cini, atleta curitibano de 21 anos e recentemente vice-campeão do Mundial de skate park 2023, fica animado com seu retorno ao Recife e vê no STU uma grande iniciativa para enriquecer o cenário.

“Eu acho importantíssimo o que o STU faz aqui em Recife e em todas as cidades que ele passa. Muitas pessoas estão vendo o skate nesse final de semana pela primeira vez de perto, em um campeonato de alto nível, e com certeza vai inspirar muita gente aí e vai sair uma nova geração cada vez mais forte de skatistas recifenses, galera que gosta do lifestyle”, defende Luigi.

Luiz Francisco, skatista olímpico de 23 anos conhecido como “Luizinho”, fala como se sente feliz em observar o crescimento da cena nordestina. “Bom demais. Ano passado foi a primeira vez que vim pro Nordeste pra andar de skate, e esse era o sonho do meu avô: que eu viesse pra cá fazer o que eu mais gostava. Então estar podendo fazer isso todos os anos, a gente vê como movimenta a cena daqui”.

Outros grandes nomes do skate são presenças confirmadas nestes três dias, como a medalhista de prata nos Jogos Pan-Americanos (street feminino) Pâmela Rosa, o favorito do ano no park masculino Augusto Akio e a atual campeã da etapa recifense (park feminino) Yndiara Asp. De representantes da cidade, temos a pequena e única mulher recifense na disputa Maytê Pires, de apenas 12 anos, Marcelo Batista e o paraskatista OG Souza.

A sexta-feira abre com as eliminatórias masculinas (park e street) da última etapa do circuito, decisiva para os títulos finais. A seguir, confira a programação completa do STU Recife 2023.



PROGRAMAÇÃO COMPLETA STU RECIFE

Sexta-feira (10/11)

14h30: Abertura



16h às 19h – Eliminatórias Street masculino (ao vivo TikTok STU)



16h às 19h – Eliminatórias Park masculino (ao vivo TikTok STU)



19h às 20h – Best Trick Tiger

URB Music Tour



18h30: DJ Tamenpi



19h30: DJ Damata



20h30: DJ Daya



22h: Encerramento

Sábado (11/11)

12h: Abertura



12h30 às 14h: Semifinal Street Feminino (ao vivo TikTok STU)



14h às 15h50: Semifinal Park Feminino (ao vivo TikTok STU)



16h às 17h20: Semifinal Street Masculino (ao vivo TikTok STU e SporTV)



17h30 às 19h20: Semifinal Park Masculino (ao vivo TikTok STU e SporTV)



19h20: Best Trick Monster Vision (ao vivo TikTok STU)

URB Music Tour



18h30: DJ Tamenpi



20h: Batalha da Escadaria

Domingo (12/11)

10h30: Abertura



11h às 12h: Final Park Masculino (ao vivo Globo)



14h às 15h: Final Park Feminino (ao vivo TikTok STU e SporTV)



15h às 16h: Final Paraskate Street (ao vivo TikTok STU e SporTV)



16h10 às 17h10: Final Street Feminino (ao vivo TikTok STU e SporTV)



17h20 às 18h20: Final Street Masculino (ao vivo TikTok STU e SporTV)

URB Music Tour



17h: DJ Tamenpi



18h30: Banda Eddie convida Karina Buhr e Orquestra de Frevo do Babá



20h: Encerramento