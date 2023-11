Eliminatórias do STU Recife lotam arquibancadas e skatistas dão show no primeiro dia de competição

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A etapa final do circuito STU 2023 deu a largada oficial! Nesta sexta-feira (10/11) aconteceram as eliminatórias masculinas nas modalidades Street e Park. O evento é sediado nas pistas da Rua da Aurora, na cidade do Recife, e vai dos dias 10 a 12 de novembro.

Durante a tarde desta sexta, foram disputadas as 15 vagas para as semifinais de cada modalidade. Os atletas Augusto Akio (Park masculino) e Giovanni Vianna (Street) já estavam garantidos na próxima fase e não precisaram entrar na pista, visto que ambos foram campeões da etapa em São Paulo.

No Park, o destaque da vez foi Gui Khury, curitibano de apenas 14 anos que impressionou a todos com seu carisma e talento. Dono de dois Guinness World Records (o mais jovem a pousar um 900 e também mais jovem a competir nos X Games, com apenas 10 anos), Gui tranquilamente atingiu a nota 80.36 e conquistou a primeira colocação nas eliminatórias.

Abner Pietro foi o nome do Street. Vindo de Osasco, o atleta da seleção brasileira fez show para uma arquibancada lotada e conquistou a nota 80.55. Kalani Konig, catarinense de 16 anos, foi o único atleta a conquistar vaga nas duas modalidades, e com direito a notasso e segunda colocação em ambas: marcou 78 no Park e 76.79 no Street.

Neste sábado (11/11), acontecem as semifinais masculinas e femininas nas duas modalidades. Os ingressos são totalmente gratuitos, para movimentar e incentivar a cena do skate pernambucano ao máximo. Para garantir a sua entrada, basta retirar os ingressos dos dias desejados pela plataforma Sympla.

SEMIFINALISTAS PARK MASCULINO

- Augusto Akio

Gui Khury Kalani Konig Dan Sabino Pedro Barros Murilo Peres Gustavo Picaski Victor Ikeda Cahique Gregorio Luigi Cini Pedro Carvalho Pedro Takahashi Pedro Quintas Mateus Guerreiro Weslley Alves Hugo Montezuma

SEMIFINALISTAS STREET MASCULINO

- Giovanni Vianna

Abner Pietro Kalani Konig Felipe Nunes Bruno Melão Lucas Rabelo Elton Melonio Matheus Teixeira João L. Alves Wilson Chaves Marcelo Batista Ivan Monteiro Sebastian Simonetto Luiz Francisco Alexandre de Souza Vitor Genghini