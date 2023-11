STU Recife define seus grandes finalistas! Veja os destaques das semifinais e quem pode se tornar campeão nacional neste domingo (12/11)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O sábado (11) de STU Recife começou com o conhecido calor recifense! Embaixo de sol intenso, o segundo dia de competição teve início com as semifinais femininas, nas modalidades Street e Park. De 15 atletas semifinalistas, oito conquistaram suas vagas na grande final deste domingo (12/11).

No Street, grandes nomes da cena como Pamela Rosa, Carla Karolina e Ariadne Souza animaram uma arquibancada lotada. A pequena e única recifense na fase Maite Medeiros, de apenas 12 anos, foi recebida e aplaudida por toda a plateia de sua cidade, mostrando que chegou no cenário para fazer cada vez mais história.

Isabelly Avila, paulista de 19 anos e recentemente de volta às pistas após lesão grave, levou a melhor na semifinal e garantiu a primeira colocação com nota 66.08. Carla Karolina, com nota 65.76, e Kemily Suiara, nota 64.34, vêm logo em seguida marcando o top3 da semifinal.

A pista do Park não fica para trás na qualidade competitiva. Dora Varella, campeã do STU Open Rio 2023, mostrou tranquilidade na pista e marcou 67.17, garantindo a primeira colocação da semifinal. O segundo lugar foi para a conta de Fernanda Tonissi, com nota 64, e enquanto o terceiro foi conquistado por Sofia Godoy e sua nota 62.67.

Isa Pacheco, catarinense de 18 anos, animou a plateia com seu carisma e conquistou sua vaga na final com nota 59, mesmo com lesão no pé. "Recife é outra vibe, galera da arquibancada tá sensacional. Só motiva cada vez mais, então tô indo com tudo", elogia Isa.

O público que chegou ao evento com um sol para cada cabeça foi surpreendido com chuva inesperada. Por volta das 16h, horário marcado para o início das semifinais masculinas no Street, as atividades precisaram ser interrompidas até as condições nas pistas serem seguras para os atletas. Mesmo com a chuva, as arquibancadas não desanimaram e continuaram com a animação contagiante.

Enfim, às 17h, os skatistas do Street puderam voltar à pista seca e continuar o espetáculo. Giovanni Vianna, já classificado previamente nas semifinais graças ao 1º lugar no STU São Paulo, brincou na pista e levou a melhor com nota 78.44, seguido de Abner Pietro com 77.84 e João Lucas Alves com 75.84.

As semifinais masculinas no Park mostraram que o melhor fica por último. Kalani Konig, único semifinalista em ambas as modalidades, fez a arquibancada vibrar em uma volta espetacular que lhe rendeu pontuação 87, maior nota da competição até então. Gui Khury e Augusto Akio fizeram a arquibancada levantar em suas terceiras voltas concluídas com sucesso, visto que ambos haviam errado suas duas primeiras e conseguiram se consagrar finalistas na última chance.

O top3 final foi formado por Kalani, Gustavo Picaski (nota 78.83) e Victor Ikeda (nota 78). As grandes finais da última etapa do circuito STU 2023 acontecem neste domingo (12/11). Confira a seguir os finalistas que concorrem ao grande título de campeões nacionais.

FINALISTAS STREET FEMININO

Isabelly Avila Carla Karolina Kemily Suiara Maria L. Rocha Pamela Rosa Rafaela Murbach Maria Almeida Ariadne Souza

FINALISTAS PARK FEMININO

Dora Varella Fernanda Tonissi Sofia Godoy Yndiana Asp Isadora Pacheco Marina Praxedes Helena Laurino Maite Demantova

FINALISTAS STREET MASCULINO

Giovanni Vianna Abner Pietro João Lucas Alves Felipe Nunes Lucas Rabelo Ivan Monteiro Luiz Francisco Matheus Teixeira

FINALISTAS PARK MASCULINO

Kalani Konig Gustavo Picaski Victor Ikeda Dan Sabino Pedro Quintas Augusto Akio Pedro Carvalho Gui Khury