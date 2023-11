Santa Cruz: Da presidência do Ceasa para o Arruda; Tricolor aclama Bruno Rodrigues como novo presidente; Veja perfil do empresário

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Santa Cruz tem novo presidente para o triênio 2024-2026. Atual presidente do Ceasa-PE, Bruno Rodrigues (53 anos) foi aclamado neste domingo (12) como novo mandatário coral. A cerimônia ocorreu na manhã de hoje, no Arruda, e contou com a presença de vários tricolores. Como ato simbólico para marcar o pleito de sucessão no Tricolor, Bruno Rodrigues foi aclamado com o voto de Rodolfo Aguiar, ex-presidente do clube e tricolor ilustre, e o dele mesmo. O vice do executivo será Marco Benevides. Posse deve ocorrer nos próximos dias.

Lembrando que Bruno Rodrigues foi candidato único após a chapa de oposição "Santa Forte para Renovar", que tinha o empresário Wagner Lima, ser impugnada pela comissão eleitoral. O próprio Bruno correu risco de ser impugnado, mas teve candidatura aprovada.

Bruno Rodrigues vai comandar o clube coral em um processo que pode ser histórico no clube, que é adiantar a transição do Tricolor para o modelo SAF. Contudo, enquanto o processo não anda, o clube terá que lidar com a sua realidade delicada: que é a de ter apenas quatro meses de calendário em 2024, uma vez que o Santa Cruz não terá competição nacional no ano que vem. Terá apenas o Pernambucano e a pré-Copa do Nordeste, podendo ir para a fase de grupos caso avance de fase.

O primeiro compromisso do Santa Cruz já ocorre no dia 7 de janeiro, contra o Altos, do Piauí, pela fase preliminar da Copa do Nordeste.

Em seu discurso, Bruno Rodrigues reconheceu que assume o clube em um momento delicado, mas que tem muita disposição para tirar o Santa Cruz dessa situação. Ele prometeu abrir conversas com a CBF e o Congresso Nacional em busca de apoios para o Tricolor. Ainda garantiu que irá agilizar ao máximo o processo de profissionalização do clube.

Ele ainda fez questão de agradecer a vários tricolores ilustres presentes, prometendo união com diversas orientações políticas do clube.

"Hoje é um dia histórico para o Santa Cruz Futebol Clube. Temos alguns desafios e todos sabem as dificuldades e onde o Santa Cruz chegou. Nesses mais de cem anos de clube, temos várias dificuldades. Mas não é momento de olhar para trás e apontar culpados. Momento é de olhar para frente. O Santa Cruz não aguenta mais briga e raxa", disse Bruno Rodrigues.

Sobre o futebol, segundo o repórter Igor Moura, da Rádio Jornal, a ideia é anunciar nome do novo executivo ao longo da semana. Nome do treinador também está na pauta.

Quem é Bruno Rodrigues, novo presidente do Santa Cruz?

Bruno Rodrigues tem 53 anos e é natural do Recife. Formado em administração pela Universidade Católica de Pernambuco, Bruno começou ainda na década de 90 a atuação na política, sendo eleito para o mandato de vereador em 1993 e sendo reeleito em 1997. Em 1999 foi eleito para o mandato de deputado estadual, sendo reeleito em 2003.

Por duas vezes, foi eleito deputado federal, para os mandatos de 2007-2011 e 2011-2015. Em 2021, assumiu a presidência do Ceasa-PE.