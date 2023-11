Santa Cruz: Após aclamação, novo presidente já trabalha para anunciar logo o treinador; Primeiro nome é especulado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Aclamado como novo presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues já trabalha para montar o departamento de futebol do clube em 2024. De acordo com entrevista ao repórter Igor Moura, da Rádio Jornal, a ideia é anunciar os nomes dos executivo de futebol e do treinador ainda nesta semana.

Os nomes dos profissionais ainda não são conhecidos, sendo trabalhados de maneira interna pela cúpula coral. Contudo, Itamar Schulle, que foi anunciado pelo Azuriz, em outubro, aparece como um nome especulado. Essa informação foi divulgada pela primeira vez pelo GE. Schulle foi vice-campeão do Pernambucano pelo Santa Cruz, em 2020.

Além disso, existe a expectativa de montagem do time para o ano que vem. A ideia é buscar parcerias com clubes do Rio de Janeiro e São Paulo.



Primeiro jogo do Santa Cruz em 2024

A pressa faz sentido, já que o primeiro compromisso oficial do Santa Cruz em 2024 já está marcado para o dia 7 de janeiro, contra o Altos, no Piauí, pela partida única da primeira fase da Pré-Copa do Nordeste.

Lembrando que o Tricolor precisa avançar de fase para jogar a fase de grupos. Caso contrário terá apenas o Pernambucano em todo o calendário de 2024. O Santa Cruz não tem competição nacional a disputar no ano que vem.