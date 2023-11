Jayson Tatum brilha em noite de confronto Boston Celtics x New York Knicks

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Celtics quebra sequência de vitórias do Knicks com atuação insana de Tatum.

Nesta segunda-feira (13/11), o Boston Celtics enfrentou em casa o New York Knicks pela 10ª rodada da temporada regular NBA 2023/24. Com direito a show do ala-pivô Jayson Tatum, os mandantes levaram a sua terceira vitória consecutiva sob placar de 114 a 98.

Os dois primeiros quartos foram equilibrados, com liderança alternada. Os Knicks, carregados pelo armador Jalen Brunson e ala-pivô Julius Randle, terminaram o primeiro tempo na liderança com placar 53 a 52, mas não imaginavam que os donos da casa voltariam inspirados do intervalo.

O terceiro quarto terminou com vantagem de oito pontos do Boston. Apesar de que os visitantes conseguiram recuperar a disputa nos primeiros momentos do último quarto, Tatum deu início à arrancada da equipe e anotou 17 pontos no final, tornando-se cestinha com 35 pontos na partida.

A defesa do Celtics, com destaque para Kristaps Porzingis, também mostrou qualidade no duelo: foram apenas 18 pontos rivais no garrafão. Do lado do Knicks, Jalen Brunson foi o maior pontuador dos nova-iorquinos anotando 26 pontos.

Vice-líderes da Conferência Leste, o Boston Celtics encosta no líder Philadelphia 76ers, tendo a equipe de Joel Embiid como adversário desta quarta-feira (15). O confronto acontece às 21h30, horário de Brasília, no Wells Fargo Center, em Philadelphia, Pensilvânia.

Já o New York Knicks, posicionado na 9ª colocação da Conferência Leste com cinco vitórias e cinco derrotas, enfrenta o Atlanta Hawks também nesta quarta-feira às 21h30, na State Farm Arena, em Atlanta, Geórgia.

