NBA: Início de temporada do Phoenix Suns é caótico; Kevin Durant avalia situação

Com apenas quatro vitórias em dez jogos, a equipe sofre com a ausência dos principais jogadores.

O Phoenix Suns tem passado longe das expectativas neste início da temporada regular NBA 2023/24. Neste domingo (12/11), o time foi derrotado pelo Oklahoma City Thunder sob placar de 111 a 99, com show do jovem armador Shai Gilgeous-Alexander. Com isso, soma seis derrotas e apenas quatro vitórias em dez disputas da temporada.



Frequentes lesões das principais peças têm contribuído para os resultados. Devin Booker jogou apenas dois jogos até então, sendo o último a derrota contra o San Antonio Spurs sob placar de 132 a 121. O ala-armador, essencial no elenco, sofre com dúvidas sobre seu retorno devido a lesão no pé.

Bradley Beal, por sua vez, conseguiu finalmente estrear com a camisa do Suns em vitória diante do Chicago Bulls (08/11), porém nos dois confrontos seguintes já encarou suas primeiras derrotas. Nesta última partida, Beal sentiu incômodos nas costas, então volta a ser dúvida.

O técnico Frank Vogel elogiou a atitude de Beal ao continuar em quadra, mesmo com a lesão mostrando sinais. “Ninguém sabia se Bradley conseguiria seguir em quadra, mas ele realmente quer jogar. É um guerreiro por competir mesmo lesionado e eu preciso reconhecer isso. Esse é o espírito que precisamos”, afirmou.

Após o deslize recente diante do Thunder, o veterano Kevin Durant abriu o jogo e cobra reação rápida da equipe. “Perder jogos é frustrante, em primeiro lugar. Todos odeiam sair de quadra derrotados, mas não somos meninos. Todos já passaram por isso antes, então nós sabemos o que precisa ser feito. A gente tem que achar soluções em algum momento", avalia o ala-pivô.

No momento, a equipe ocupa a 9ª colocação da Conferência Oeste. Enfrenta seu próximo adversário, o Minnesota Timberwolves, nesta quarta-feira (14/11) às 23h do horário de Brasília, no Footprint Center, em Phoenix, Arizona.

TABELA ATUALIZADA CONFERÊNCIA OESTE







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

