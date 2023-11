Golden State Warriors x Minnesota Timberwolves: Veja onde assistir ao vivo, quintetos titulares e horário da Copa NBA

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves entram em quadra na madrugada desta quinta-feira (15/11) em partida válida pela fase de grupos da Copa da NBA. O confronto tem início às 0h, horário de Brasília, no Chase Center, São Francisco, Califórnia.

As duas equipes se enfrentaram neste domingo (12) em jogo da temporada regular NBA 2023/24. A disputa resultou na vitória do Timberwolves, sob o placar de 116 a 110.

COMO CHEGAM AS EQUIPES

Em boa fase, o Minnesota Timberwolves tem belo começo de campanha: na 3ª colocação da Conferência Oeste, são sete vitórias e duas derrotas, além de fazer sequência de seis triunfos consecutivos.

Vêm para a partida desta quinta após baterem nos Warriors na casa dos californianos. O destaque do jogo ficou para o ala-armador Anthony Edwards, anotando 33 pontos, seis rebotes e sete assistências. O jogador de 22 anos, até então, é forte concorrente para MVP da temporada.

O Golden vive fase instável, somando seis vitórias e cinco derrotas na temporada regular. Inclusive, são três deslizes consecutivos, sendo o último diante do Timberwolves.

Apesar de bom desempenho do astro Stephen Curry, 3º cestinha da temporada com média de 30.7 pontos por partida, o time precisa se desdobrar para lidar com a melhor eficiência defensiva da liga e o jovem Anthony Edwards.

TABELA ATUALIZADA CONFERÊNCIA OESTE







QUINTETOS TITULARES

Golden State Warriors: Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Green e Kevon Looney.

Minnesota Timberwolves: Mike Conley, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Karl-Anthony Towns e Rudy Gobert.

TRANSMISSÃO AO VIVO TIMBERWOLVES X WARRIORS

O jogo será transmitido AO VIVO pelo NBA League Pass.

FICHA TÉCNICA

Data: 15 de novembro de 2023;



Horário: 0h (horário de Brasília);



Local: Chase Center, São Francisco, Califórnia;

