Sport: Destaque do clássico, Fabricio Dominguez é apresentado oficialmente; joias da base são integrados ao elenco principal

A vitória sobre o Santa Cruz na terceira rodada do Pernambucano só trouxe benefícios para o Sport. Além de vencer o rival e respirar aliviado na competição, viu um destaque sair do banco: o uruguaio Fabricio Dominguez.

O volante entrou durante o intervalo do clássico no lugar do atacante Arthur Caíke e impressionou na sua estreia, finalizando três vezes para o gol e esbanjando habilidade em campo. O desempenho do jogador rendeu vários comentários positivos dos torcedores, que além de elegerem como "o Leão da partida", lhe deram um apelido carinhoso: Diabo loiro.

Em sua apresentação oficial que aconteceu na manhã desta segunda (22), Fabrício demonstrou sua felicidade pelo desempenho mostrado na estreia e comentou sobre a alcunha dada pela torcida.

"Estou muito feliz de ter estreado e com uma vitória no clássico, talvez seja seguindo para que eu consiga a titularidade. Continuarei demonstrando e seguirei trabalhando", comemorou.

"Sim, eu gostei do nome "Diabo loiro", então desculpa mais a torcida é louca", finalizou aos risos.

Novidades na reapresentação

O elenco rubro-negro se reapresentou na tarde desta segunda (22) e com uma novidade: o lateral Pedro Lima, que subiu para o profissional após o fim da participação do Leão na Copinha.

O atleta foi recebido pelo treinador Mariano Soso, que teve uma longa conversa com o atleta à beira do CT. Aos 17 anos, a presença do defensor nos próximos treinos era desejo da gestão e aprovada pelo técnico, que observou o seu desempenho na competição de base.

Pedro Lima subiu para o time profissional do Leão - Foto: @paulopaivafoto/@sportrecife

Além de Pedro Lima, o zagueiro Matheus Baraka também subiu para o elenco principal, fazendo sua primeira atividade junto ao grupo. O atleta chegou ao Sport em 2016, onde conquistou todos o Campeonato Pernambucano em todas as categorias que atuou no elenco rubro-negro.



