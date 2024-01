Após violência em Sport x Santa Cruz, clássicos em Pernambuco serão com apenas uma torcida novamente

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Clássico do último sábado (20), entre Sport e Santa Cruz, registrou várias cenas de violência no Recife

As cenas de violência do último sábado (20), horas antes do clássico entre Sport e Santa Cruz, na Arena de Pernambuco, pelo Campeonato Pernambucano, fizeram as autoridades do futebol pernambucano voltarem com a torcida única em dias de clássico no Recife. E essa medida já começa a valer no próximo clássico, entre Santa Cruz e Náutico, marcado para o Arruda, no próximo sábado (27), às 16h30.

Oficialmente, essa decisão seria colocada em pauta nesta terça-feira (23), quando haverá reunião para o esquema de segurança do clássico. Segundo informações apurada pelo Jornal do Commercio, a decisão caberia à Federação Pernambucana de Futebol (FPF). Contudo, já nesta noite, a FPF emitiu nota, colocando apenas uma torcida. Confira:

"A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) determinou, nesta segunda-feira (22), que a partir desta data, todos os clássicos entre o Sport Club do Recife, o Santa Cruz Futebol Clube e o Clube Náutico Capibaribe, até o final do Campeonato Pernambucano Betnacional 2024, terão apenas a presença da torcida mandante.

A medida é uma resposta aos recentes episódios de violência e leva em consideração os dados do estado de São Paulo, que apontam para uma diminuição nos casos de violência e na diminuição do efetivo policial deslocado para a segurança de clássicos."

Vale lembrar que o clássico entre Sport e Santa Cruz foi o primeiro com a liberação de duas torcidas. A medida foi adotada no ano passado. O teste de liberar duas torcidas pelo visto não deu certo. No último sábado, as redes sociais registraram várias cenas de violência pela cidade do Recife. A PE-15, entre Olinda e Paulista, virou um ringue de luta para as duas organizadas, com direito a sons de tiros e pessoas feridas.

Além disso, o clássico entre rubro-negros e tricolores ficou marcado por muita confusão para a entrada da torcida coral na Arena de Pernambuco. O Santa Cruz responsabilizou o Sport pelo tumulto e maus tratos a sua torcida, enquanto que o Leão pontuou que recebeu um pedido em cima da hora da FPF para o aumento de carga de ingressos.

Violência impera em dias de clássicos

As cenas de selvageria sendo bastante comuns nos dias de clássicos nos últimos. Não raras são as matérias de arrastões, brigas e até mesmo tiros horas antes dos jogos envolvendo as três torcidas grandes da capital pernambucana.

Clássico pode ser adiado?

Vale lembrar que além da resolução da torcida, há a questão do Arruda a ser resolvida. O estádio coral foi interditado por laudos incompletos