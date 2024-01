FPF adia Santa Cruz x Retrô e Náutico protesta; entenda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Federação Pernambucana de Futebol adiou o jogo entre Santa Cruz x Retrô pelo Estadual. A partida, que aconteceria no próximo dia 24, será realizada agora no dia 15 de fevereiro, às 20h, no Arruda.

O motivo do adiamento é a falta do laudo integral da Polícia Militar para o estádio José do Rêgo Maciel, o Arruda. Para evitar a realizar de portões fechados, o Santa Cruz solicitou a mudança.

Imediatamente, o pedido foi aceito pela Federação. Porém, o Náutico não teve o mesmo sucesso quando foi solicitar o adiamento do jogo contra o Central em Caruaru.

Em nota, o Náutico informou que irá solicitar a anulação do adiamento do jogo do rival via Tribunal de Justiça Desportiva. Como enfrenta o Santa Cruz no final de semana, o Timbu se sentiu prejudicado.

"Enquanto a equipe terá uma semana de preparação até o jogo, teremos pouco mais de três dias de trabalhos para o confronto. O prazo curto se torna ainda mais escasso, considerando que nosso jogo contra o Central, fora de casa, em Caruaru, está mantido para quarta-feira", informou.

"Diante desse claro desequilíbrio desportivo, protocolaremos, nesta terça-feira (23), uma medida junto ao Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco (TJD-PE), solicitando a suspensão do adiamento e, consequentemente, a manutenção do dia e horário previamente definidos para a partida envolvendo Santa Cruz e Retrô", acrescentou.