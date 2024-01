PRÓXIMOS JOGOS DO FLAMENGO: Confira data, horário e tabela dos jogos do Flamengo em 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

MENGÃO! O Flamengo é um dos times mais valiosos da América do Sul e está se montando para conquistar títulos importantes nesta temporada 2024.

Na estreia do Campeonato Carioca, o time conseguiu uma brilhante vitória por 4x0, diante do Audax. O destaque do time, neste começo de ano, vai para o atacante Cebolinha - que é um dos artilheiros do time ao lado de Pedro.

Veja abaixo mais informações dos jogos do Flamengo:

FLAMENGO NOS ESTADOS UNIDOS

27/01: Orlando City x Flamengo - 15h - Amistoso

TABELA DOS JOGOS DO FLAMENGO NO CAMPEONATO CARIOCA:

Flamengo 4 x 0 Audax - 17 de janeiro - 21h30 - Band - Bandsports e Goat

- 17 de janeiro - 21h30 - Band - Bandsports e Goat Nova Iguaçu 1 x 1 Flamengo - 21 de janeiro - 18h10 - Band - Bandsports e Goat

- 21 de janeiro - 18h10 - Band - Bandsports e Goat Portuguesa x Flamengo - 27 de janeiro - 18h10 - Bandsports e Goat - Jogo na Arena das Dunas (RN)

Sampaio Corrêa x Flamengo - 31 de janeiro - 21h30 - Band - Bandsports e Goat - Jogo no Mangueirão (PA)

Vasco x Flamengo - - 4 de fevereiro - 19h - Sem transmissão até agora confirmada

Flamengo x Botafogo - 7 de fevereiro - 21h30 - Band - Bandsports e Goat

Flamengo x Volta Redonda - 10 de fevereiro - 16h - Band e Goat - Complemento da terceira rodada

Bangu x Flamengo - 15 de fevereiro - 21h30 - Band - Bandsports e Goat

Flamengo x Boavista - 20 de fevereiro - 21h30 - Band - Bandsports e Goat

Flamengo x Fluminense - 25 de fevereiro - horário a confirmar - transmissão a confirmar

Flamengo x Madureira - 2 ou 3 de março - horário a confirmar - transmissão a confirmar