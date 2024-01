HERANÇA DE ZAGALLO: Veja quem é o filho preferido de Zagallo, que deve herdar FORTUNA do ex-técnico da seleção

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O ex-jogador e treinador Mário Jorge Lobo Zagallo, que morreu aos 92 anos no dia 5 de janeiro de 2024, deixou uma herança milionária, fruto de suas conquistas.

Os principais beneficiados são seus filhos: Maria Emília, Maria Cristina, Mário César e Paulo Jorge, que, em tese, deveriam dividir igualmente a fortuna do tetracampeão mundial.

No entanto, antes de morrer, o ídolo do futebol brasileiro expressou seu desejo de deixar metade dos bens apenas para o caçula, Mário César.

Segundo consta no documento deixado por Zagallo, a decisão foi motivada pelo descontentamento do ex-jogador com três dos quatro filhos, dos quais ele acusa de tentativa de extorsão e de anulação do inventário de Alcina de Castro Zagallo, sua mulher, que morreu em 2012.

No documento, Zagallo nomeia o caçula como herdeiro universal e se diz "profundamente triste e magoado" com os outros três herdeiros.

Ele optou por destinar os 50% na totalidade para o caçula, enquanto a segunda metade dos bens foi partilhada entre os quatro filhos, totalizando 12,5% da herança para cada um. Assim, Mário Cesar ficará com 62,5% dos bens do tetracampeão e seus irmão com 12,5% cada.