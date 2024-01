Mesmo na Série B, Sport supera Bahia e é o segundo clube mais valioso do Nordeste, segundo relatório; veja quem lidera

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Mesmo não conseguindo o acesso no ano passado e permanecendo na Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport é o segundo time mais valioso do Nordeste - na frente até mesmo do Bahia, que recentemente teve SAF comprada pelo Grupo City.

Pelo menos, é isso que aponta um relatório divulgado pelo Sports Value, grupo especializado no mercado esportivo, que montou um ranking com a estimativo dos 30 clubes mais valiosos do Brasil.

Quem lidera o ranking entre os clubes nordestinos é o Fortaleza, que nos últimos anos fez campanhas notáveis no Brasileirão, Libertadores e Sul-Americana.

Além do Sport, Náutico e Santa Cruz figuram no ranking. Apesar de não ter divisão em 2024, o tricolor do Arruda tem valor de mercado estimado em R$ 263 milhões. Já o Timbu é avaliado em R$ 246 milhões.

Ranking dos clubes do Nordeste

Fortaleza: R$ 636 milhões

Sport: R$ 468 milhões

Bahia: R$ 459 milhões

Ceará: R$ 420 milhões

Santa Cruz: R$ 263 milhões

Náutico: R$ 246 milhões

Ranking completo

Flamengo: R$ 4,516 bilhões (+57%) Palmeiras: R$ 3,573 bilhões (+63%) Corinthians: R$ 3,071 bilhões (+35%) Atlético-MG: R$ 2,953 bilhões (+74%) São Paulo: R$ 2,214 bilhões (+25%) Internacional: R$ 2,124 bilhões (+21%) Athletico-PR: R$ 2,090 bilhões (+25%) Fluminense: R$ 1,449 bilhão (+39%) Red Bull Bragantino: R$ 1,187 bilhão (+219%) Santos: R$ 1,184 bilhão (+31%) Grêmio: R$ 1,037 bilhão (-33%) Cruzeiro: R$ 766 milhões (-8%) Fortaleza: R$ 636 milhões (+150%) Botafogo: R$ 598 milhões (-1%) América-MG: 582 milhões (+82%) Coritiba: R$ 565 milhões (+23%) Vasco da Gama: R$ 503 milhões (-47%) Sport: R$ 468 milhões (+14%) Bahia: R$ 459 milhões (-17%) Atlético-GO: R$ 450 milhões (+179%) Ceará: R$ 420 milhões (+62%) Goiás: R$ 339 milhões (-2%) Cuiabá: R$ 311 milhões (+122%) Guarani: R$ 293 milhões (+4%) Santa Cruz: R$ 263 milhões (-10%) Avaí: R$ 262 milhões (+12%) Náutico: R$ 246 milhões (-7%) Ponte Preta: R$ 241 milhões (-13%) Juventude: R$ 218 milhões (+122%) Portuguesa: R$ 184 milhões (-)