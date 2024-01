Sport é notificado e pagará R$ 45 mil por danos na Arena de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Arena de Pernambuco recebeu clássico entre Sport e Santa Cruz no último sábado (20)

O Sport foi notificado pela Arena de Pernambuco por danos às cadeiras do estádio no clássico contra o Santa Cruz, no último sábado (20), em partida válida pelo Campeonato Pernambucano. O Leão venceu por 2x1, mas nem tudo foi festa já que houve danos para a arena.

Segundo informações do repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornal, o Sport pagará em média R$ 45 mil pelos danos causados.

Lembrando que essa partida também ficou marcada pelas brigas nas ruas do Grande Recife entre as duas torcidas. Os registros chocantes inundaram as redes sociais em cenas de violência e selvageria por parte das duas organizadas.

Sobre o time que vai enfrentar o Maguary, nos Aflitos - o time mandante afirmou que não tem condições de jogar em seu estádio -, o técnico Mariano Soso ainda não confirmou sua equipe titular. Certo mesmo é que ele terá o lateral Lucas Ramón que estava suspenso por conta do vermelho contra o Retrô.

Atacante de saída do Sport

O Sport confirmou que o atacante Flávio deixou o clube em comum acordo. O atleta era formado na base do Leão e a direção avaliou que era o momento de liberar o jogador.