CORINTHIANS: RANIELE toma decisão após crítica de Mano Menezes; veja

Após a derrota para o Ituano, nessa quarta-feira (24), mais uma polêmica se instaurou no Corinthians.

Isso porque, na coletiva pós jogo, o técnico Mano Menezes criticou uma tentativa de chute do meia Raniele, ex-Cuiabá.

"Raniele tentou chutar uma bola ao gol, achou que estava no Cuiabá. Não dá, né? Estamos no Corinthians", disse Mano Menezes.

A declaração caiu mal nos bastidores corintiano e gerou revolta dos torcedores do próprio time e do Cuiabá.

Inclusive, o time do centro-oeste criticou a fala do comandante alvinegro e acusou a fala de ser preconceituosa.

"O Cuiabá Esporte Clube lamenta e repudia a descabida fala do técnico Mano Menezes, do Sport Club Corinthians, na noite desta quarta-feira (24). O profissional se referiu ao Dourado de forma preconceituosa e inaceitável ao citar um ex-atleta do time auriverde, titular do clube paulista", diz trecho do comunicado divulgado.

Raniele se pronunciou?

Até o momento, o jogador Raniele não se pronunciou sobre o caso. Segundo páginas que cobrem o dia-a-dia do Timão, o jogador tomou a decisão de permanecer em silêncio por enquanto.

Nota completa do Cuiabá

"O Cuiabá Esporte Clube lamenta e repudia a descabida fala do técnico Mano Menezes, do Sport Club Corinthians, na noite desta quarta-feira (24). O profissional se referiu ao Dourado de forma preconceituosa e inaceitável ao citar um ex-atleta do time auriverde, titular do clube paulista.

Mano Menezes, que já comandou a Seleção Brasileira, mostrou que desconhece o cenário nacional ao citar o Cuiabá EC de forma pejorativa.

A equipe está na elite do futebol nas últimas quatro temporadas e representa todo o estado de Mato Grosso na Série A do Brasileiro. O Cuiabá EC não irá aceitar comentários desrespeitosos que ferem a imagem do clube."