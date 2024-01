Jogo do Flamengo no Pará: "Que se dane o Flamengo", diz técnico do Paysandu sobre ida do Mengão a Belém

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O técnico Hélio dos Anjos, do Paysandu, não gostou de saber da partida do Flamengo no Pará

Técnico do Paysandu, Hélio dos Anjos não escondeu a revolta ao saber da partida do Flamengo no Pará. O Mengão vai realizar uma das partidas pelo Campeonato Carioca em Belém.



“A gente pensa para o melhor do futebol. Se eu estou no Pará, igual essa história de jogo do Flamengo, eu quero que o Flamengo se dane. Eu não sou flamenguista, não trabalho no Flamengo, já joguei no Flamengo”, afirmou Hélio dos Anjos.

A justificativa do técnico do Paysandu é que vai atrapalhar o calendário do Campeonato Paraense.

“Fiz a mesma coisa em Goiás. No dia que eu falei, que o futebol goiano teria que prevalecer, quase me mataram. É igual aqui. Quero o melhor para o futebol paraense”, completou Hélio.

Na última segunda-feira, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro confirmou a disputa do jogo entre Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ no Mangueirão, em Belém, no Pará.

A data ainda não está definida. O jogo do Flamengo no Pará pode acontecer no dia 31 de janeiro ou 1 de fevereiro.