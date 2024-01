Próximo jogo do Flamengo vai passar na tv? Saiba dia, horário e onde assistir Flamengo x Orlando City e Portuguesa-RJ x Flamengo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Neste começo de ano, o Flamengo está dividido em duas frentes.

O elenco principal está na Flórida, nos Estados Unidos, disputando amistosos de pré-temporada pela FC Series, expansão da já conhecida Florida Cup.

Enquanto isso, o elenco sub-23, com alguns raros jogadores do elenco principal, é que defende as cores do rubro-negro na disputa o Campeonato Carioca.

O calendário, portanto, pode ser confuso para o torcedor, sobretudo pelo fato de que, tal como no último domingo (21), o Flamengo jogará duas vezes no mesmo dia.

CONFIRA AQUI: Tite autoriza venda de jogador após contratação de Viña; veja quem

Quando é o próximo jogo do Flamengo? Veja dia, horário e onde assistir ao vivo

Os dois próximos jogos do Flamengo acontecerão no sábado (25).

Orlando City x Flamengo

O elenco principal enfrenta Orlando City, pela FC Series, às 15h, horário de Brasília, no Inter&Co Stadium, em Orlando.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TNT Sports Brasil (@tntsportsbr)

Transmissão ao vivo:

TNT Sports , no YouTube (clique aqui para assistir grátis)

Band , na tv aberta e através do site oficial (clique aqui para assistir grátis)

Bandplay , no streaming (clique aqui para assistir grátis)

Sportv , na tv fechada

Globoplay (clique aqui para assistir)

Portuguesa-RJ x Flamengo

Já o o elenco alternativo encarará a Portuguesa-RJ, pelo 3ª rodada do Carioca, às 18h10, horário de Brasília, na Arena das Dunas, em Natal.

Band , na tv aberta e através do site oficial (clique aqui para assistir grátis)

Canal GOAT , no YouTube (clique aqui para assistir grátis)



Tabela dos próximos jogos do Flamengo

31 de janeiro - Sampaio Corrêa x Flamengo - 21h30



- 21h30 4 de fevereiro - Vasco x Flamengo - 19h



- 19h 7 de fevereiro - Flamengo x Botafogo - 21h30



- 21h30 10 de fevereiro - Flamengo x Volta Redonda - 16h



- 16h 15 de fevereiro - Bangu x Flamengo - 21h30



- 21h30 20 de fevereiro - Flamengo x Boavista - 21h30



- 21h30 25 de fevereiro - Flamengo x Fluminens e - horário a confirmar



e - horário a confirmar 2 ou 3 de março - Flamengo x Madureira - horário a confirmar