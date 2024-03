Santa Cruz: CBF define regulamento da Série D de 2024 e frustra sonho coral de participação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Após uma longa reunião, que acabou no início da noite desta sexta-feira (15), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu o regulamento, critérios técnicos e tabela básica da Série D do Campeonato Brasileiro de 2024. A decisão frustrou o Santa Cruz que esperava herdar uma vaga em caso de alguma desistência ou aumento do número de vagas. A competição vai acontecer com 64 clubes e com os times previstos. Dessa maneira, a participação do Tricolor do Arruda não deve acontecer.

A Série D de 2024 está prevista para começar no dia 28 de abril e acabar no dia 29 de setembro. O início da competição acabou atrasando em uma semana o que estava previsto pela CBF no começo da temporada.

Por que o Santa Cruz estava com esperança de participar da Série D de 2024?

Como acabou em quinto lugar na classificação geral do Campeonato Pernambucano de 2023, o Santa Cruz não conseguiu garantir uma vaga na Série D de 2024. Exceto os clubes que são rebaixados da Série C para a Série D, as vagas da competição são distribuídas para os times nos Estaduais do ano anterior.

Assim, Pernambuco possui duas vagas na Série D, como determina o regulamento. Igual ao regulamento do Pernambucano deste ano de 2024, na temporada passada, o Estadual designou as vagas para o campeão e o melhor colocado na primeira fase.

Em 2023, o Sport, que integra a Série B, foi o campeão. Já o Retrô foi o vice-campeão. Dessa maneira, a Fênix herdou a vaga do Leão. A vaga de melhor colocado na primeira terminou caindo no colo do Petrolina, que ficou em quarto colocado, na frente do Santa Cruz, quinto lugar.

Nesse cenário, o Santa Cruz começou a temporada 2024 de olho em uma possível desistência dos clubes classificados para a Série D ou um possível aumento da competição. No entanto, até o momento, nenhum time oficializou a saída da Quarta Divisão e a CBF não ampliou a competição.

E mesmo que algum time desistisse, a CBF não iria dar a vaga ao Santa Cruz. Isso porque, pelo regulamento da competição, a vaga pertence ao Estado do time que desistiu. Por exemplo: se um time de Minas Gerais abrir mão, essa vaga vai para outro time mineiro. Caso nenhum time mineiro queira disputar a Série D, a vaga será destinada ao Estado do mesmo grupo da Quarta Divisão da equipe que desistiu. Caso nenhuma equipe desses estados queiram, a CBF usa o ranking de federações para definir qual estado pode apontar um time. Se ainda assim, nenhum time quiser, o grupo fica sem equipe.

Em 2024, os representantes de Pernambuco na Série D serão o Retrô e o Petrolina. A Fênix com todo o poderio financeira não pensa em desistir. Ao contrário, quer buscar o acesso para a Série C. Já a Fera Sertaneja já reiterou que pretende jogar a Quarta Divisão, ainda mais depois de ter turbinado o cofre com mais de R$ 1 milhão após ter chegado na segunda fase da Copa do Brasil deste ano.

Ou seja, a participação do Santa Cruz na Série D de 2024 está quase descartada. Na edição de 2025, o Tricolor do Arruda já garantiu a vaga na atual edição do Estadual. Se perder para o Sport, neste sábado, no jogo de volta das semifinais do Campeonato Pernambucano, a temporada acaba para a Cobra Coral no dia 16 de março.

Confira os grupos da Série D 2024

Grupo A-1

Humaitá-AC



Rio Branco-AC



Manauara-AM



Manaus-AM



Princesa do Solimões-AM



Trem-AP



Porto Velho-RO



São Raimundo-RR

Grupo A-2

Maranhão-MA



Moto Club-MA



Águia de Marabá-PA



Cametá-PA



River-PI



Fluminense-PI



Altos-PI



Tocantinópolis-TO

Grupo A-3

Atlético-CE



Maracanã-CE



Iguatu-CE



Sousa-PB



Treze-PB



América-RN



Potiguar-RN



Santa Cruz-RN

Grupo A-4

ASA-AL



CSE-AL



Jacuipense-BA



Juazeirense-BA



Retrô-PE



Petrolina-PE



Itabaiana-SE



Sergipe-SE

Grupo A-5



Brasiliense-DF



Real Brasília-DF



Anápolis-GO



Crac-GO



Iporá-GO



União-MT



Mixto-MT



Capital-TO

Grupo A-6



Itabuna-BA



Real Noroeste-ES



Serra-ES



Democrata SL-MG



Ipatinga-MG



Audax Rio-RJ



Portuguesa-RJ



Nova Iguaçu-RJ

Grupo A-7



Pouso Alegre-MG



Patrocinense-MG



Costa Rica-MS



Maringá-PR



Água Santa-SP



Inter de Limeira-SP



Santo André-SP



São José-SP

