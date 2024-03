Direção do Santa Cruz é hostilizada em camarote na Arena de Pernambuco; "Sem PM"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Como se não bastassem as cenas de violência nas ruas do Grande Recife, relatadas nas redes sociais, o clássico entre Sport e Santa Cruz também trouxe problemas dentro da Arena de Pernambuco. Isso porque o clube coral questionou o local onde a direção foi colocada no estádio.

Em contato com a reportagem do Blog do Torcedor, a diretoria do Santa Cruz relatou diversos atos de hostilidade por parte de organizada do Sport, que está presente na Arena de Pernambuco.

Segundo os relatos, copos foram jogados nos vidros do camarote, além de tapas e socos terem sido feitos contra o local.

O detalhe é que no meio disso tudo não há, segundo a direção tricolor, policiais no local nem seguranças. Os diretorias do Santa Cruz pontuaram que foram apenas levados ao local e deixados lá.

Lembrando que no Arruda, a direção do Sport foi quem entrou em atrito com a torcida mandante. Os relatos foram de tentativas de invasão aos camarotes e hostilidades nos vestiários.