Sport provoca e deseja "boas férias" ao Santa Cruz após classificação no clássico

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Sport usou as redes sociais para provocar o Santa Cruz, após classificação nos pênaltis no Clássico das Multidões, neste sábado (16), pelas semifinais do Campeonato Pernambucano. O Leão desejou "boas férias" ao Tricolor. Na animação, é possível ver uma simulação do tradicional joguinho Pac-Man indo da Série A para a Série D e acabando no calendário de 2024. Ao fim, aparece uma mensagem de "Game Over - Boas Férias".

A provocação ocorre porque o Santa Cruz não joga mais nesta temporada. Como não conseguiu a classificação para a Série D no ano passado, o Tricolor ficou sem calendário. Além disso, não se classificou para a fase de grupos da Copa do Nordeste nem para a Copa do Brasil.

Assim, a partir de hoje, 16 de março, o Santa Cruz não joga mais. Os corais só voltam a atuar em janeiro de 2025, ano que o time garantiu o calendário na Série D.

Série D 2024 definida e sem o Santa Cruz

O Santa Cruz tinha esperança de jogar a Série D neste ano. Nutria principalmente uma eventual desistência do Petrolina ou um aumento de vagas. Nada disso ocorreu. Em conselho da CBF, ficou definido a fórmula da Série D deste ano, sem aumento de equipes. O Petrolina também confirmou presença.

Outra esperança era que uma equipe de outro estado desistisse e a CBF usasse o ranking para escolher outra equipe, o que poderia facilitar a vida do Santa Cruz. Mas isso também não ocorreu já que a CBF definiu que casos de desistências de outro estado não implicam em vagas para outras federações. O Estado segue com a vaga e pode indicar outro time.