Itamar Schülle afirma que vai priorizar o Santa Cruz, mas deixa futuro em aberto: "fiz meu melhor"

Com o fim da temporada 2024, o Santa Cruz se volta para os planos para 2025, incluindo a definição do futuro do técnico Itamar Schülle.

Apesar de ter contrato até o final do ano, o clube não tem calendário nacional a disputar, abrindo espaço para uma possível saída.

No entanto, Schülle prioriza a permanência no Arruda para um projeto a longo prazo.

"O campeonato termina para nós e agora é o tempo da diretoria ver o que pensa, planeja. Eu, como profissional, vou aguardar aquilo que a diretoria venha a me falar. Minha prioridade é o Santa Cruz", garante o treinador.

Ele reconhece a incerteza do futuro, mas se mostra confiante em seu trabalho.

"Sou profissional e, se isso não ocorrer, tenho que continuar trabalhando. Se tiver que sair, saio na certeza de que fiz meu melhor trabalho pelo Santa Cruz e sigo a caminhada. Mas, claro, a minha preferência vai ser ouvir a direção e depois tomar as decisões que serão necessárias."

Em março, Schülle havia revelado o interesse de outros clubes em contratá-lo. Na ocasião, o Confiança sondou o treinador, que na época adotou um tom de despedida do Santa Cruz, considerando "muito difícil" sua permanência sem divisão nacional para disputar em 2024.

O futuro de Schülle no Santa Cruz ainda é incerto, mas o treinador deixa claro seu desejo de permanecer no clube. A diretoria coral deve avaliar as opções e tomar uma decisão nas próximas semanas.

Fim de temporada precoce

Com a eliminação para o Sport nas semifinais do Campeonato Pernambucano, o Tricolor encerra a temporada com apenas 13 jogos disputados, o menor número de partidas desde a sua fundação.

A equipe venceu sete, empatou quatro e perdeu dois, obtendo um aproveitamento de 64%.