Terceira fase da Copa do Brasil: Sorteio, potes e possíveis confrontos

Copa do Brasil

Dos 92 times que começaram a Copa do Brasil 2024, apenas 32 seguem vivos na disputa pelo título e participarão da 3ª fase.

São 20 equipes que passaram pela 1ª e 2ª fases e outras 12, dentre elas as que disputam a Libertadores, que farão sua estreia.

Os confrontos serão definidos por sorteio, com data ainda a ser definida pela CBF.

Confira, a seguir:

Formato do sorteio



Potes do sorteio

Regulamento da 3ª fase

Data dos jogos

Sorteio da terceira fase da Copa do Brasil 2024

O sorteio dividirá os 32 times em 2 potes (Pote 1 e Pote 2) de acordo com o Ranking da CBF.

Os 16 melhores ranqueados figurarão no Pote A, enquanto os 16 últimos figurarão no Pote B.

Uma equipe de um pote enfrentará a do outro, sem qualquer tipo de bloqueio, confira os potes:

Potes do sorteio:

Pote 1: Athletico-PR, Atlético-GO, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Ceará, Corinthians, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Red Bull Bragantino e São Paulo

Pote 2: Águia de Marabá, Amazonas, América-RN, Botafogo-SP, Brusque, CRB, Criciúma, Goiás, Juventude, Operário-PR, Sampaio Corrêa, Sousa, Sport, Vasco, Vitória e Ypiranga

Nesse sentido, poderemos ter alguns clássicos já na terceira fase, como Bahia x Vitória, Flamengo x Vasco, etc.

Mandos de campo:

Uma vez definidos os confrontos, será realizado um outro sorteio, na mesma cerimônia, para definir os mandos de campo.

Regulamento da 3ª fase da Copa do Brasil

Nesta fase, os confrontos serão definidos em jogos de ida e volta.

Não haverá regra do gol fora e, em caso de empate no agregado das duas partidas, a decisão será nos pênaltis.

Data dos jogos e premiação

Segundo o Calendário da CBF, os confrontos acontecerão entre 1 e 22 de maio, com os jogos de ida acontecendo na semana do dia 1 e os jogos da volta na semana do dia 22.

A premiação será de R$ 3,3 milhões para os times que avançarem às oitavas-de-final. Os times que disputam a terceira fase recebem R$ 2,1 milhões.

Calendário da Copa do Brasil