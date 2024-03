Caso Robinho: STJ aprova cumprimento imediato da pena no Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Após formação de uma Corte Especial, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou a condenação do jogador Robinho por estupro em grupo na Itália. A decisão, tomada por maioria dos ministros (9 a 2), significa que atleta cumprirá sua pena de 9 anos de prisão no Brasil, com cumprimento imediato.

O relator do caso, Francisco Falcão, foi enfático ao negar a possibilidade de um novo julgamento, salientando que todo o rito processual foi realizado na Itália.

Apesar dos votos contrários dos ministros Raul Araújo e Benedito Gonçalves, a maioria dos ministros, incluindo Isabel Gallotti, Ricardo Villas Bôas, Sebastião Reis e Nancy Andrighi, acompanharam o relator, confirmando a condenação.

A prisão de Robinho é iminente, já quea a corte também decidiu pelo cumprimento imediato da pena. A execução da pena será feita assim que a jurisdição do STJ for finalizada.

Confira os principais pontos da decisão:

Condenação confirmada: Robinho foi condenado a 9 anos de prisão por estupro em grupo na Itália.

Prisão iminente: Robinho será preso assim que a jurisdição do STJ for finalizada.

Sem novo julgamento: Não haverá novo julgamento no Brasil, pois todo o rito processual foi realizado na Itália.

Veja como foi o julgamento