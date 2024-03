STJ forma maioria e Robinho irá cumprir pena no Brasil por caso de estupro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Nesta quarta-feira (20), o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) julgou o pedido para que Robinho cumpra pena pelo crime de estupro coletivo à qual foi condenado na Itália. A Corte Especial formou maioria nos votos pela sentença.

O ex-Santos foi acusado por participar de estupro coletivo de uma jovem albanesa, na boate Sio Café, em Milão, no ano de 2013.

Robinho tinha deixado a Itália quando foi setenciado a nove anos de prisão. Como a extradição de um cidadão brasileiro para outro país é proibido, foi solicitado o cumprimento da sentença no Brasil.

Maioria no STJ

Francisco Falcão, relator da ação, foi o primeiro dos ministros do STJ a avaliar o caso. Rebatendo a defesa do jogador, ele defendeu que não é possível que haja um novo julgamento, já que todo o rito processual foi feito na Itália.

O ministro Raul Araújo foi contrário ao relator e votou contra. Humberto Martins, terceiro a votar, acompanhou Falcão.

Os ministros Herman Benjamin, Luís Felipe Salomão e Mauro Campbell Marques também acompanharam o relator, enquanto Benedito Gonçalves foi mais um a votar contra.

O cumprimento da sentença de Robinho no Brasil foi confirmada após a ministra Isabel Gallotti e os ministros Ricardo Villas Boas e Sebastião Reis também acompanharem o relator, formando maioria. A ministra Nancy Andrighi deu o nono voto a favor.

Robinho vai ser preso imediatamente?

A corte também colocou em julgamento o cumprimento imediato da pena, que foi mais um tópico a ser aprovado pela maioria votante. Sendo assim, aguarda-se apenas o final da jurisdição do STJ para a pena ser executada.

Por outro lado, a defesa de Robinho vai pedir um habeas corpus para evitar a prisão imediata do jogador. Segundo o ge, além do habeas corpus, o advogado dele entrará com um embargo de declaração no STJ, contestando pontos do acórdão, e depois um recurso extraordinário no STF.

"Robinho está à disposição da Justiça. Se chegar lá um oficial de Justiça, ele vai acompanhar. Ele não vai se opor à Justiça", ressaltou José Eduardo Rangel de Alckmin, advogado de Robinho.

Transmissão ao vivo