Daniel Alves pagará valor milionário de fiança e terá que cumprir regras durante liberdade; saiba os detalhes

O brasileiro Daniel Alves teve o pedido de liberdade provisória aceito. A decisão Tribunal de Justiça de Barcelona foi revelada oficialmente nesta quarta-feira (20).



Há 14 meses, o atleta cumpria prisão preventiva na Espanha. No entanto, a corte optou por deixar o lateral-direito fora da prisão enquanto os recursos são julgados.

Daniel Alves foi condenado a quatro anos e meio por agressão sexual. Para sair da prisão e continuar solto, ele pagará fiança e terá que cumprir algumas regras.

CONDIÇÕES DA LIBERDADE DE DANIEL ALVES

O jogador pagará fiança de 1 milhão de euros (R$ 5,45 milhões), não pode deixar a Espanha e precisa se apresentar ao tribunal semanalmente. Ele afirmou que não irá fugir.

Além disso, terá os passaportes brasileiro e espanhol retirados, deve ficar 1km afastado da vítima e sem entrar em contato com a mesma. Aqui, leia a decisão:

"O TRIBUNAL RESOLVE concordar com a prisão provisória de DANIEL ALVES DA SILVA, que poderá ser evitada mediante o pagamento de uma fiança de 1.000.000 de euros e, se o pagamento for verificado, e acordada a sua libertação provisória, se procederá a retenção dos passaportes, espanhol e brasileiro, a proibição de sair do território nacional, e a obrigação de comparecer semanalmente a este Tribunal Provincial, bem como quantas vezes for convocada pela Autoridade Judiciária.

Da mesma forma, é proibido a DANIEL ALVES DA SILVA aproximar-se da pessoa da denunciante a uma distância não inferior a 1.000 metros da sua residência, local de trabalho e qualquer outro local frequentado pela denunciante, bem como comunicar-se com ela por qualquer meio ou procedimento, até que seja proferida sentença final; declarando os custos ex officio.

Notifique-se as partes, informando-as de que, contra esata resolução cabre recurso a ser interposto no prazo de três dias a contar da sua notificação.

Ponha-se esta resolução em conhecimento das Forças de Segurança e do Corpo responsável pelo Controle de Fronteiras, a fim de garantir o seu efetivo cumprimento.

É assim que resolvem e assinam os Ilmos. Magistrados do Tribunal, do que dou fé."

Decisão sobre liberdade provisória para Daniel Alves - REPRODUÇÃO

NEYMAR AJUDOU DANIEL ALVES?

Antes do julgamento, Daniel Alves pagou 150 mil euros (R$ 801 mil) para a vítima retirar a acusação. De acordo com o UOL, o dinheiro foi uma doação da família de Neymar.

A denunciante não aceitou o valor, mas a Justiça entendeu que a indenização serviu como um atenuante da pena. Na Espanha, o limite máximo para prisão preventiva é de dois anos.

A denúncia pedia 12 anos de prisão, e o Ministério Público propôs nove anos. O jogador foi punido pela agressão sexual contra uma mulher, em boate de Barcelona, em dezembro de 2022.